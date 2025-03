Da giovedì sera, il Cinema Ciak di Agrigento propone la proiezione del film U.S. Palmese, una commedia diretta dai Manetti Bros. Il film, che vede protagonisti Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza e Claudia Gerini, racconta una storia avvincente nel mondo del calcio, miscelando sogno, caduta e riscatto.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2024, U.S. Palmese è il nuovo lavoro dei Manetti Bros., un film che si inserisce nel filone del cinema sportivo. La trama segue il percorso di un giovane talento del calcio che, dopo una serie di difficoltà, trova una seconda possibilità in un contesto inaspettato. La pellicola rispecchia lo stile unico dei registi, diventando una storia di riscatto che non manca di emozionare e intrattenere, con una forte componente di critica sociale e sportiva.

U.S. Palmese è uscito nelle sale italiane oggi, giovedì 20 marzo 2025, e sarà proiettato al Cinema Ciak di Agrigento alle 18:00, 20:15 e 22:30. Non perdere l’occasione di assistere a questa interessante pellicola, che promette di conquistare il pubblico con la sua energia e il suo racconto di speranza e redenzione.

