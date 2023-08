“Mister Coppa commenta l’allenamento con il Gela: ‘Akragas sta crescendo e migliorando in ogni reparto e fondamentale. Batte il genere perché, come hai detto tu Davide, stiamo crescendo in maniera graduale. Sarebbe un errore affrettarsi se fossimo già in condizione ideale. Voglio vedere una crescita graduale ma evidente. Cosa deve migliorare su tutti i reparti ancora? Parte da elementi dovuti anche alla stanchezza, al nostro vasto campo che talvolta ci ostacola nel fraseggio e alla necessità di affinare alcuni movimenti. È inutile negarlo, ma dobbiamo anche migliorare tatticamente.

Le tue parole sui singoli non cadono nel vuoto. Oggi Christian e Mauro hanno disputato una grandissima partita. Ma ricorda, questo è merito di tutto il gruppo e del lavoro quotidiano. Una breve pausa per Ferragosto, poi torneremo in campo e suderemo per preparare l’esordio in Coppa Italia contro Bersaglio. Conosco bene sia la squadra che il mister, e so che sarà una sfida tosta. Le partite non saranno mai facili, dobbiamo prepararci bene fisicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente.

Ora entriamo nella terza fase, la costruzione mentale. È importante sviluppare una mentalità forte. Tutte le partite contano, e dobbiamo affrontarle con la giusta mentalità. La Coppa Italia è un passo importante, e ogni partita contribuisce a costruire il nostro percorso. Oltre agli allenamenti, cerchiamo anche risultati concreti. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi.”