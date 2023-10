Il fine settimana si avvicina e con esso un’emozionante selezione di film da godere nei cinema di Agrigento. Ecco la programmazione per il prossimo weekend:

Cinema “Ciak”:

“Me Contro Te”: 16:30, 17:00, 18:30

Un’avventura adatta a tutta la famiglia con un mix di azione e comicità.

“Saw X”: 20:30, 22:30

Un thriller psicologico che farà rizzare i capelli e metterà alla prova le tue abilità mentali.

“C’è Ancora Domani”: 18:30, 20:30, 22:30

Un dramma coinvolgente che esplora le complesse dinamiche delle relazioni umane.



Cinema “Concordia”:

“Killers To the FlowerMoon” con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.: 18:00; 21:30



Assicurati di prenotare i tuoi biglietti per assicurarti di non perdere questi entusiasmanti film in proiezione durante il fine settimana. Preparati per un’esperienza cinematografica memorabile.