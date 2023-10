Al Multisala Ciak di Agrigento arriva il Comandante

Agrigento, 29 Ottobre 2023 – La Multisala Ciak di Agrigento ha preparato una programmazione cinematografica eclettica per soddisfare tutti i gusti dei cinefili. A partire da martedì 31 Ottobre, ecco i film in visione e gli orari delle proiezioni:

“ME CONTRO TE IL FILM VACANZE IN TRANSILVANIA”

Proiezioni alle ore: 16:30 e 17:00

“COMANDANTE”

Proiezioni alle ore: 18:00, 20:15 e 22:30

“C’E’ ANCORA DOMANI”

Proiezioni alle ore: 18:30 e 20:30

“SAW X”

Proiezione alle ore: 22:30

Per gli amanti dell’azione, il film “COMANDANTE” offre emozioni adrenaliniche, con proiezioni in serata. Se preferisci una storia più leggera, “ME CONTRO TE IL FILM VACANZE IN TRANSILVANIA” è perfetto per te. E per chi cerca un mix di emozioni e romanticismo, “C’E’ ANCORA DOMANI” è una scelta ideale. Infine, per gli amanti degli horror, “SAW X” promette brividi e suspense.

Per prenotazioni e ulteriori dettagli, è possibile contattare la Multisala Ciak al numero TEL 0922/596015. Non perdere l’opportunità di vivere l’esperienza del cinema su grande schermo con questa ricca selezione di film. Siamo pronti a offrire serate di intrattenimento di qualità per tutti gli spettatori.