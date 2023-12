Programmazione Cinema Agrigento della LupoGroup: Giovedì 28 in Sala”

La LupoGroup presenta un’eccezionale programmazione per gli appassionati del grande schermo a Agrigento a partire da giovedì 28. Due sale, Cinema Multisala Ciak e Cinema Concordia, ospiteranno una selezione di film che promettono emozioni e intrattenimento di alto livello.

Cinema Multisala Ciak:

Il primo appuntamento è con “Pio e Amedeo: Come può uno scoglio”, in proiezione alle ore 17:00, 20:30 e 22:30. Segue il coinvolgente “Wish 💫” alle 16:30 e 18:30, e “Wonka 🌀” alle 18:30 e 20:30. Chiudendo la serata, il suggestivo “Santōcielo 😇” sarà in sala alle 22:30.

Cinema Concordia:

Al Cinema Concordia, potrete godere della visione di “Santōcielo 😇” con proiezioni alle 18:00, 20:15 e 22:30.

La LupoGroup offre così un’ampia varietà di opzioni per soddisfare tutti gli amanti del cinema. Non perdete l’occasione di vivere queste emozionanti esperienze cinematografiche!

