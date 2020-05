Programma di gestione della contabilità ordinaria: cos’è e perché è importante usarlo

Oggi ti parliamo di uno strumento che tutte le aziende o imprese dovrebbero utilizzare: il programma gestione contabilità ordinaria. Facciamo un passo indietro e fotografiamo lo stato dell’economia produttiva del nostro Paese. È un dato di fatto che la contabilità di un’azienda sia un aspetto sempre dolente nel panorama italiano, dove la maggior parte delle imprese sono medio-piccole e a conduzione familiare.

Programma gestione contabilità ordinaria: perché è necessario?

La contabilità, infatti, è un’attività in cui si disperdono risorse economiche e di lavoro. Senza contare il fatto che, pur essendo passati alla digitalizzazione della fatturazione come da programma dell’Agenda Digitale Europea, in molti ancora preferiscono gestire bilanci e flussi come si faceva un tempo. Perché le aziende dovrebbero passare ad un programma per la gestione della contabilità ordinaria se questa può essere amministrata “normalmente”? La risposta è semplice: per risparmiare risorse da destinare alla crescita dell’attività produttiva, qualunque essa sia. È abbastanza noto che occuparsi di fatture, flussi, ricavi e IVA richieda tempo e denaro che avremmo potuto destinare alla crescita dell’azienda. Per questo il programma gestione contabilità ordinaria serve proprio a ridurre il carico di lavoro e a dare respiro all’azienda che può concentrarsi su altri punti focali per crescere, intervenire sui punti critici e fare investimenti più vantaggiosi.

Cos’è un programma di gestione della contabilità?

Si tratta di un software in grado ti tener conto di tutto ciò che riguarda l’aspetto finanziario ed economico dell’azienda: archivia dati, monitora flussi e genera report. È un programma studiato per svolgere il lavoro della contabilità ordinaria offrendo anche la possibilità di collaborare a distanza con il tuo team di lavoro e inoltrare i dati telematicamente al tuo commercialista. Con il programma di gestione della contabilità ordinaria hai sempre una panoramica aggiornata e in tempo reale dell’andamento della tua azienda e la sicurezza di archiviare i dati con tecnologia cloud. Questo ti consente di fare a meno del cartaceo che, per sua natura, è deperibile nel tempo e può essere smarrito.

Quali sono i vantaggi?

In pratica tramite un programma di gestione abbatti i tempi e le risorse dedicate tradizionalmente alla contabilità e puoi occuparti di altro, per esempio osservare i punti critici ed intervenire per investire meglio le tue risorse. Sapere con esattezza l’andamento dei flussi di entrata e di uscita, dopotutto, è il miglior modo per capire lo stato di salute della tua azienda.

Che tu sia una piccola realtà produttiva o un libero professionista è chiaro che per avere risultati sul mercato dovrai saper gestire il tuo tempo dividendolo in tutte le mansioni che normalmente svogli per andare avanti: clienti, collaboratori, fornitori, tasse, commercialista ecc… Gestire tutto questo è molto difficile e, di tanto in tanto, qualche aspetto del lavoro viene tralasciato per potersi dedicare a ciò che richiede maggiore urgenza.

Purtroppo, lavorare per “emergenze” non ti permette di capire come vadano realmente le cose e rischia di creare accumuli e problemi nel tempo dando vita a un circolo vizioso stressante e controproducente. Per dare un taglio a una gestione così faticosa non ti resta che fare un tentativo e affidarti ad un programma di gestione della contabilità ordinaria. Vedrai che dopo averlo provato non vorrai tornare indietro.