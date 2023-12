E’ stato reso noto il programma completo degli eventi organizzati dal Comune per le feste di fine anno. Saranno giornate “piene”, all’insegna, non solo delle tradizioni natalizie, ma anche con concerti e manifestazioni culturali, artistico letterarie. Il centro città è già stato addobbato a festa, con le luminarie ma dal 7 al 26 dicembre ci saranno anche i tradizionali mercatini di Natale in piazza Montessori a San Leone, Sono poi partite le “novene” in centro città e in tutte le frazioni. Da ieri è pure stato allestito “Il villaggio di Natale” a Villa Bonfiglio, con la casetta di Babbo Natale, attrazioni per i bambini, mini luna park e mercatini con casette per la somministrazione di prodotti tipici ed esposizione e vendita di oggetti di artigianato e di tradizione natalizia. Il Villaggio di Babbo Natale sarà funzionante fino al prossimo 6 gennaio. Nelle villette di Porta di Ponte, invece, da ieri e fino al 6 gennaio, “Degustazione di prodotti tipici”. In via San Girolamo sarà possibile visitare “Il presepe nel centro storico” opera di maestranze locali. Venerdì 22 dicembre è prevista, alle ore 21, presso il Teatro Pirandello, “La grande novena di Natale”, concerto di canti e suoni del Natale siciliano a cura del Quartet folk orchestra. Il 23 in via Atenea, a partire dalle ore 18,00 “Natale in via Atenea” esibizione itinerante del complesso bandistico Vincenzo Bellini di Agrigento diretto dal Maestro Carmelo Mangione. La banda, partendo da piazza Pirandello, attraverserà tutta la via Atenea e Porta di Ponte per concludere l’esibizione in piazza Cavour. Nella medesima giornata sarà funzionante “La carrozza di Babbo Natale” che percorrerà via Atenea, a cura dell’Associazione “I cavalieri della Valle”. Giovedì 28 ci sarà l’evento culturale alla Biblioteca Lucchesiana, Alle 18 la scrittrice Giovanna Giordano presenterà il suo romanzo di successo “Un volo magico” pubblicato anni fa da Marsilio e di recente ripubblicato con Mondadori. Il 28 e il 29 dicembre spazio al cinema con l’evento “Sicilymovie” festival del cinema all’ottava edizione, in programma al palacongressi. Sabato 30, alle 19, presso la parrocchia della Divina Provvidenza in via Manzoni, “Natale in banda” concerto bandistico con brani della tradizione natalizia a cura del complesso bandistico Vincenzo Bellini. La notte del 31 è in programma l’atteso concerto in piazza stazione dei “Tiromancino” mentre il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, ecco “La cavalcata dei Re Magi”, con i cavalieri che portano i doni a Gesù bambino a cura de “I cavalieri della Valle”; una cavalcata che da piazza Pirandello giungerà fino alla cattedrale di San Gerlando, Per tutto il periodo delle feste, poi, dalle 17 in poi, Artisti di strada in via Atenea e zone limitrofe. Per sostenere i costi del Natale Agrigentino, il Comune utilizzerà le entrate dell’Imposta di soggiorno per 180 mila euro, un contributo regionale di 10 mila euro mentre altri 120 mila euro arriveranno dall’Ente Parco valle dei templi.

LORENZO ROSSO