Si è concluso per quest’anno scolastico al liceo Linares di Licata, guidato dalla dirigente Ileana Tardino, il progetto “Racchette in Classe Pro”, corso di avviamento al tennis, rivolto a tutte le classi prime, seconde e quinte dell’istituto coinvolgendo oltre 300 studenti. In tutto sono state impegnate, nel progetto, 18 classi.

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Tennis, alla quale la scuola licatese ha aderito, è iniziata ad ottobre e si è conclusa ieri.

Il corso è stato tenuto dal maestro Davide Potenza del tennis club Sant’Angelo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Motorie, coordinato dal professor Giuseppe Lombardo, il quale si è rapportato con gli studenti con grande competenza e disponibilità, facendo loro vivere un’esperienza di alto livello tecnico, dal punto di vista sportivo, e di grande valenza educativa. L’obiettivo è quello di prevenire la dispersione scolastica e favorire uno stile di vita sano con la pratica sportiva.

Il tennis è uno sport molto praticato a Licata ed il club “Sant’Angelo” è una realtà importante sul territorio. Proprio dai campetti in terra rossa a Licata ha mosso i suoi primi passi il campione Luca Potenza, numero 639 del mondo e testa di serie numero 4.