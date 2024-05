Le 193 bandiere del Quartier Generale della Nazioni Unite, da sempre emblema della diplomazia, e della comunicazione internazionale tra i popoli insieme con le luci abbaglianti della Grande Mela hanno accolto gli allievi del Liceo Classico e Musicale Empedocle. Per una settimana, tra il 21 ed il 28 febbraio, gli studenti sono stati insigniti dell’onore e caricati dell’onere di ricoprire il ruolo di ambasciatori presso le Nazioni Unite. Accolti nel Palazzo di Vetro, hanno avuto modo di ascoltare in prima persona le parole dell’architetto palermitano Mario Cuccinella e della cantante Marianna Mammone (A.K.A Big Mama) che li hanno fortemente motivati e spronati a vivere al meglio questa esperienza straordinaria. Durante le due sessioni giornaliere, i ragazzi sono stati coinvolti in accessi dibattiti riguardo scottanti tematiche di attualità, quali l’avvento delle ORES (tecnologie rinnovabili offshore), il tema della IMO Commission, l’inclusione sociale per i soggetti affetti da disabilità, trattato dalla SOCHUM Commission, i rischi dell’IA e la tutela della privacy, nella LEGAL Commission, ed, infine, le implicazioni dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito bellico, centrale per la DISEC Commission.

Armati di badge e di placards, gli alunni hanno rappresentato più di 100 Nazioni, registrando successi incredibili e distinguendosi nelle commissioni per le loro capacità di leadership, public-speaking e assertiveness dei loro speeches.

Il GCMUN (Global Citizens-MUNER) a cui i nostri ragazzi hanno partecipato è stato diretto dalla ONG United Network che, nel novero del suo staff, può fregiarsi di studenti provenienti da prestigiose università come la Harvard University e Stanford University.

E il nostro Istituto non è certamente tornato a mani vuote: numerose sono state le “honourable mentions” per i nostri studenti, tra cui quella di “Istituto più grande ad aver partecipato”, con i suoi ben settantatré allievi, ormai divenuta blasone della nostra scuola.

“È impossibile descrivere l’esperienza senza avere gli occhi lucidi”, dicono i ragazzi ai microfoni della redazione, “è difficile ricordare un’esperienza del genere senza un pizzico di nostalgia”. Tra una sessione e l’altra, i fellow delegates hanno avuto modo di toccare con le proprie mani una realtà sino a quel momento sconosciuta: il mondo fuori dalla loro comfort zone. L’interazione tra culture così diverse, la capacità di metter insieme le idee e il dibattito tra pensieri contrastanti hanno cambiato per sempre i nostri ragazzi che sono finalmente pronti ad essere veri cittadini di un mondo globale complesso nel quale risulta sempre più difficile vivere.