Progetto FAMI annualità 2021, pubblicato l’avviso

La Prefettura di Agrigento ha pubblicato sul proprio sito l’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, progetto FAMI annualità 2021, in qualità di Partner di progetto della Prefettura di Agrigento, interessati alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity Building ” – lettera j) Governance dei servizi del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014- 2020″, con scadenza del Programma Nazionale FAMI 2014-2020, FISSATA AL 31.12.2022.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta, esclusivamente all’indirizzo pec: protocollo.prefag@pec.interno.it, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2021.