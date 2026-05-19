La grande scultura del progetto “Balena” approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla Srr Ato Agrigento Ovest, che continua a distinguersi per un impegno costante nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata, al riciclo e alla cultura della sostenibilità. La scultura, lunga sette metri e realizzata dall’artista Antonella Cirrito, nasce da una raccolta collettiva di 20.000 bottiglie di plastica ripulite, private di tappo ed etichetta e tagliate a mano per ottenere migliaia di riccioli luminosi.

Un simbolo potente di trasformazione e responsabilità ambientale, capace di parlare ai più giovani attraverso l’arte. Dal 2023 la “Balena” ha già percorso oltre 3.000 chilometri, toccando piazze, scuole, associazioni e istituzioni in tutta la Sicilia. Un vero progetto di comunità: associazioni del territorio di Cerda e scuole di ogni ordine e grado hanno raccolto migliaia di bottiglie poi trasformate in opera d’arte e restituite alla collettività.

Il calendario delle tappe

19 maggio – Sciacca – I.C. Dante Alighieri, Plesso S. Agostino

20 maggio – Sciacca – I.C. Dante Alighieri, Plesso Rione Marina

21 maggio – Caltabellotta – I.C. A.G. Roncalli, Plesso De Amicis

25 maggio – Sciacca – I.C. A. Inveges, Plesso Fazello

26 maggio – Lucca Sicula – I.C. A.G. Roncalli, Plesso Via Aia

27 maggio – Burgio – I.C. A.G. Roncalli, Plesso Centrale

28 maggio – Cianciana – I.C. A. Manzoni, Plesso Mamo

29 maggio – Ribera – I.C. F. Crispi, Plesso Cufalo.

Un percorso che oltre alla Srr, alle istituzioni cittadine e naturalmente all’artista, coinvolgerà centinaia di studenti, trasformando ogni tappa in scoperta, conoscenza e sensibilizzazione. «Sarà un momento di partecipazione e bellezza – dice il presidente della Srr Agrigento Ovest Vito Marsala – che invita a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro. Dopo “La differenziata non va in vacanza” (2024) e “Messaggero dell’ambiente” (2025), continuiamo a portare nelle scuole un messaggio chiaro: riciclare è un gesto che cambia il mondo. La Balena ne è un simbolo, trasformando la plastica in arte e consapevolezza».

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