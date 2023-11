AAA un milione di euro cercansi, per finanziare l’impianto di illuminazione e l’efficientamento dello stadio Esseneto. A tanto ammonta il costo del progetto che dovrebbe ammodernare e rendere fruibile anche nelle ore serali il campo sportivo di Agrigento.

E’stata infatti pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune, la Determina Dirigenziale relativa alla progettazione e realizzazione dell’impianto di illuminazione mediante torri faro e l’efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto con l’approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Dunque a conti fatti, il progetto, firmato dall’ingegner Alberto Avenia, responsabile del Settore Lavori Pubblici, per quanto concerne il Quadro Economico prevede una spesa di un milione e 91 mila euro ma, come si evince dalla Determina, la disponibilità economica del Comune, ad oggi è pari a zero. Toccherà infatti, dopo gli adempimenti tecnico-burocratici trovare la somma che comunque il sindaco Franco Miccichè non fa mistero di poter reperire tra i vari finanziamenti regionali (o ministeriali). Su questo punto comunque la Determina appena pubblicata è alquanto chiara: il procedimento dei servizi, la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, verifiche e collaudi nonchè l’affidamento dei lavori “potranno essere avviati solo ed esclusivamente dopo il reperimento della copertura finanziaria a seguito di assegnazione di contributo regionale o statale”.

L’Amministrazione sul finanziamento di oltre un milione di euro, sembra molto fiduciosa.

“Stiamo aspettando solo più il Decreto di finanziamento regionale per fare la gara – anticipa l’assessore comunale con delega allo sport, Gerlando Piparo. – Mi sento di dire che c’è già un’intesa; un accordo già aperto da tempo e in itinere, con la Regione Siciliana. Adesso che abbiamo adeguato il progetto alle nuove normative di legge, non abbiamo altri ostacoli e stiamo procedendo spediti per centrare l’obiettivo. C’è un preciso impegno della Regione per finanziare il progetto dello stadio di Agrigento anche se non sappiano ancora se il finanziamento in questione arriverà dall’assessorato ai Lavori Pubblici o da quello allo Sport. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane – conclude l’assessore Piparo – quando avremo un incontro alla Regione per concretizzare l’intesa sul finanziamento”.