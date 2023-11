Il Comune di Agrigento ha dato un nuovo impulso al progetto di illuminazione dello stadio Esseneto, pubblicando la Determina Dirigenziale del Responsabile dei Lavori Pubblici. Questa iniziativa punta alla realizzazione di un moderno impianto di illuminazione e all’efficientamento energetico dello stadio tramite l’uso di tecnologie LED e domotica, l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e il miglioramento dell’irrigazione attraverso la domotica.

L’assessore allo sport Gerlando Piparo ha svolto un ruolo determinante, portando avanti il progetto senza clamore ma con impegno costante, rispondendo così alle attese della città.

Il sindaco Franco Miccichè ha dichiarato che i fondi necessari per questo progetto potrebbero arrivare da finanziamenti regionali o ministeriali e che attualmente si stanno regolarizzando le questioni relative allo stadio. Il patron dell’Akragas, Giuseppe Deni, si è mostrato soddisfatto di questo primo passo e ha espresso speranza che questo progetto possa portare benefici alla squadra per avanzare di categoria.

Tuttavia, ci sono stati episodi passati in cui progetti simili non sono stati realizzati a causa di mancanza di fondi o di decisioni contestate. Ciò includeva l’ipotesi di sponsorizzazione da parte di Enel Sole per l’illuminazione dello stadio, che non si concretizzò a causa della gestione dei fondi da parte della dirigenza dell’Akragas in passato.

L’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha evidenziato il passato contrasto tra Enel Sole e la dirigenza dell’Akragas riguardo alle torri-faro, che avrebbe potuto realizzare l’illuminazione del campo. Questi contrasti hanno portato alla mancata realizzazione dell’impianto, influendo sulla gestione della squadra.

Ora, con questo nuovo impulso, portato avanti dall’attuale assessore allo sport, c’è la speranza che finalmente l’illuminazione dello stadio Esseneto possa diventare realtà, dando vita a un progetto di lunga attesa per la città.