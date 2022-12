Progetto Demetra, al via il secondo seminario sulla biodiversità e comunità del cibo

Dopo il “Riconoscimento delle specie e delle varietà di interesse agrario per il bacino del mediterraneo”, che nell’ottobre scorso ha acceso il dibattito tra esperti e intervenuti, il Parco Valle dei Templi propone il secondo seminario previsto dal progetto Demetra, finanziato dall’Assessorato Agricoltura – PSR Sicilia Misura 10.2.a. L’evento in programma venerdì prossimo, dalle 9, si svolgerà nella sala “Tommaso Fazello” del museo regionale “Pietro Griffo”. Il tema scelto è “Biodiversità coltivata e multifunzionalità: prospettive di mercato e valore sociale” del quale Francesco Sottile, docente di Biodiversità e qualità del sistema agroalimentare all’Università degli Studi di Palermo, è il responsabile scientifico. Diversi gli argomenti oggetto di discussione, tra i quali la dieta mediterranea, la sovranità alimentare, il mercato locale, l’agroecologia, il sistema rurale, farm to fork trattati da relatori d’eccezione. Dopo i saluti di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi, e di Luigi Vella, direttore dell’ispettorato Agricoltura di Agrigento, coordinati da Lillo Alaimo Di Loro (nella foto), funzionario del Parco e coordinatore del progetto Demetra, interverranno: Francesco Sottile, Giovanni Dara Guccione, del Crea PB Palermo; Maria Laura La Vecchia, biologa nutrizionista; Giuseppe Barbera, ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università degli Studi di Palermo; Salvatore Tirrito, dottore forestale e amministratore di Convivalia srl SB. Prevista per mezzogiorno una tavola rotonda con la partecipazione di Maria Giovanna Mangione, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Agrigento, e di Guido Bissanti, dottore agronomo e divulgatore scientifico, le “Organizzazioni agricole, gli Ordini professionali, gli operatori turistici, gli operatori del settore agroalimentare”. A conclusione della sessione mattutina si terrà il networking buffet con i prodotti agroalimentari della Valle dei Templi. Alle 15 avrà inizio la sessione pomeridiana dei lavori, con il tavolo tecnico sul tema: “Valore sociale del progetto Demetra: Costruire la comunità del cibo”.