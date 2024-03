Giovedì 21 marzo prossimo, il Castello Chiaramonte di Favara, dalle 15, ospiterà il convegno dal titolo “Progetto Alzheimer: fare rete per dare un supporto alle famiglie ed ai pazienti affetti da Alzheimer”. Ad organizzarlo dall’associazione “Alzheimeriani non più soli (ANPS)”, presieduta da Giuseppe Provenzano (nella foto) e composta da una serie di professionisti operanti a vario titolo nel settore, e si propone di realizzare un ambizioso progetto: fornire una rete di supporto alle famiglie ed ai pazienti affetti da Alzheimer.

“Nelle demenze-dice Provenzano- la dimensione epidemiologica e la lunga durata della malattia rappresentano un’ardua sfida per la famiglia, per il sistema sanitario e per la società tutta. L’assetto strutturale della rete dei servizi sanitari in Sicilia mostra dei limiti connessi all’assenza di modelli di sviluppo del network necessari per collegare i diversi nodi della rete assistenziale. La Rete per la demenza, a fronte ad una popolazione via via sempre più longeva, rappresenta quindi un investimento strategico fondamentale per identificare, dare priorità e sviluppare le sfide emergenti della ricerca e dello scambio di conoscenze.” Durante il convegno saranno affrontate diverse problematiche correlate alle demenze come la prevenzione e i fattori di rischio, il medical advisor, l’alimentazione, gli aspetti medico-legali in tema di assistenza, i trattamenti farmacologici messi a disposizione dalla ricerca scientifica in continua evoluzione ed i bisogni delle persone affette da demenza che si estendono oltre i confini tradizionali della pratica medica.

L’assistenza al malato di Alzheimer è resa gravosa, oltre che dalla molteplicità di attività che il caregiver è chiamato a compiere ogni giorno, dal risvolto psicologico che la malattia porta con sé. Dal punto di vista emozionale il peso da gestire è, infatti, assai oneroso: tensione emotiva, stress per la richiesta di adattamento ai continui cambiamenti connessi all’evoluzione della malattia, probabili difficoltà di riposo durante il giorno e soprattutto nelle ore notturne, a lungo andare mettono di fatto a dura prova anche il familiare più motivato. Anche la solitudine- spiega ancora il presidente dell’Associazione ANPS- nella quale sono costretti a vivere molti anziani, pure in piccole realtà come la nostra, inevitabilmente finisce con il peggiorarne la qualità di vita. Gli anziani con i più alti livelli di solitudine hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prematuramente rispetto a quelli con i più bassi livelli di solitudine. Si parla di morte in solitudine in tutti quei casi in cui vengono trovati privi di vita nella propria abitazione dopo giorni e giorni dagli organi di polizia, il più delle volte allertati dal vicino che non li incontra da tempo.”



Il malato di Alzheimer ogni giorno perde frammenti della propria storia, pezzi della propria vita. E’ importante non dimenticare l’immensa dignità della persona malata e quanto sia importante tutelarla.