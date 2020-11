Progetti per adeguamento sismico: commissione gara a lavoro

AGRIGENTO. La commissione per la gara di progettazione dell’adeguamento antisismico di alcuni istituti scolastici della provincia è già a lavoro per l’apertura delle offerte pervenute al Libero consorzio comunale. Ne fanno parte: Amelia Scibetta, dirigente del Libero consorzio, che la presiede; Giuseppe Lusco esperto in materie tecniche e Pasquale Antonio Foti esperto in materie giuridiche, questi ultimi due scelti mediante sorteggio. Le gare riguardano l’Ipia Archimede di Casteltermini, il Liceo classico Empedocle e l’istituto “Foderà” di Agrigento. Le gare per la progettazione sono propedeutiche per richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori di adeguamento antisismico degli edifici interessati. Per l’Ipia Archimede di Casteltermini è stato previsto un importo a base di affidamento di 168.990 euro. Per il “Foderà” di 43.081 e per l’Empedocle la somma di 56.011 euro.