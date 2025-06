Auto guasta e nessuna garanzia attivata: concessionaria condannata a risarcire un professionista agrigentino

AGRIGENTO – Il Giudice di Pace di Agrigento ha condannato una concessionaria di Perugia, operante nel settore auto e moto in franchising, al pagamento di un risarcimento di circa 2.000 euro in favore di un professionista agrigentino. Al centro della vicenda, l’inadempimento contrattuale legato alla mancata attivazione della garanzia su un veicolo con motorizzazione Turbo-R 6.7i V8, acquistato dall’uomo e andato incontro, pochi mesi dopo la consegna, a gravi danni meccanici.

Secondo quanto emerso in giudizio, la vendita includeva una garanzia di 12 mesi sui guasti meccanici, elettrici ed elettronici, ma la società non ha mai attivato la copertura, lasciando il cliente senza alcuna tutela e costretto a sostenere personalmente le spese di riparazione. Nonostante numerosi solleciti e rassicurazioni, la concessionaria non ha mai fornito riscontri.

Difeso dall’avvocato Francescochristian Schembri, il professionista si è rivolto al giudice, che ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo che la garanzia costituiva parte essenziale dell’accordo di compravendita. Il giudice ha inoltre evidenziato la piena responsabilità della società per i vizi del veicolo, ai sensi dell’articolo 1494 del codice civile.

Oltre al rimborso per le spese affrontate, il giudice ha riconosciuto anche un lucro cessante di 300 euro per l’impossibilità di utilizzare l’auto per diversi giorni. La società è stata infine condannata al pagamento delle spese legali.

«Questa sentenza è un richiamo forte e chiaro al rispetto dei diritti del consumatore, anche nel mercato delle auto usate, dove troppo spesso le garanzie vengono promesse ma non mantenute», ha commentato l’avv. Schembri.

