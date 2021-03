Professione? Corteggiatore in tv

Continua l’epopea televisiva di Gero Natale a Canale5, sempre molto corteggiato anche se ancora non avrebbe trovato la ragazza giusta per lui. Ormai Gero, ospite del programma di Maria De Filippi “Uomini e donne over” è diventato un cavaliere a tempo pieno. Il giovane agrigentino, bar tender disoccupato per colpa della pandemia, (dal 4 gennaio scorso uno dei protagonisti del dating show) nell’ultima puntata ha incontrato un’altra agrigentina, Ylenia Cannistraro, di Realmonte, laureata in giurisprudenza e insegnante precaria in un liceo della città. L’incontro tra i due, sotto i riflettori e con il pubblico in studio, non è stato molto fortunato nel senso che, dopo le presentazioni di rito, e qualche complimento da parte di lei al bel tenebroso agrigentino, Gero Natale ha preferito non impegnarsi in questa nuova conoscenza puntando su qualche altra ragazza. E dire che proprio Ylenia, seguendo da casa le puntate del programma, si era talmente incuriosita che aveva chiesto lei stessa, telefonando alla redazione, di poter andare direttamente in Studio a conoscere il conterraneo. E’ andata così. (VIDEO)

Non era la prima volta, infatti, che l’ex bar tender, che ha deciso di mettersi in gioco fino all’ultimo, rifiutava per così dire la frequentazione di ragazze del parterre. Gero infatti, in questi mesi, come ospite fisso del programma, ha avuto modo di conoscere diverse bellezze femminili ma non ha ancora scelto chi frequentare. All’inizio sembrava che fosse interessato a Claudia, altra giovane ospite del parterre femminile, ma ha finito per confessare a Maria De Filippi, di avere remore su quella giovane in quanto già madre di un figlio. Così l’ex barman esperto freestyle, indiscusso protagonista con i suoi coktails, durante la lunga estate di San Leone, delle notti nei chioschi sul mare, prosegue il sali-scendi tra Agrigento e Roma per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo e della televisione. Secondo alcuni bene informati, Gero Natale avrebbe già ricevuto alcune offerte di lavoro in campo artistico; offerte alle quali però non puo’ rispondere come vorrebbe, in quanto vincolato, al momento, dal contratto artistico con “Mediaset”. Adesso che cosa succederà? Lui dice di trovarsi in un momento molto delicato della sua vita ma non si sbilancia. Però fa capire che a breve potremmo assistere ad un vero e proprio colpo di scena. In campo sentimentale o nella vita artistica? “No comment” – risponde. – Continuate a seguirmi in tv e ne vedrete delle belle!”.

LORENZO ROSSO