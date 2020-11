Procura ricorre contro dissequestro della discarica di Siculiana

La Procura della Repubblica di Agrigento ha presentato ricorso per Cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, che l’8 settembre scorso ha annullato il decreto del Gip, che aveva disposto il sequestro della discarica di contrada “Matarana”, di Siculiana.

L’annullamento era avvenuto per presunti vizi di forma, ritenuti non essenziali dalla Procura, che per tali motivi ha proposto ricorso ai giudice ermellini.

Secondo Procura la discarica presenta delle irregolarità amministrative nelle autorizzazioni, e concessioni, con conseguenti ricadute delle stesse sul territorio, in termini di contaminazione del suolo e delle acque, e di pregiudizio per l’ambiente e per la salute pubblica.