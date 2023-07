Giovanni Di Leo, attualmente sostituto alla Procura generale della Cassazione, è il nuovo procuratore capo di Agrigento. Lo ha nominato a maggioranza il plenum del Consiglio superiore della magistratura, con 17 voti contro 12 che sono andati all’altro candidato proposto dalla commissione per gli incarichi direttivi, Roberta Buzzolani, che attualmente guida la procura di Sciacca. Nessun astenuto. A favore di Di Leo ha votato anche il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli.

In magistratura dal 1989, è stato al Tribunale di Agrigento, poi sostituto procuratore prima a Sciacca poi a Palermo, dove ha svolto anche le funzioni di giudice. Nel 2003 è passato alla Corte dei Conti per poi rientrare dopo 2 anni nella magistratura ordinaria come sostituto procuratore a Roma, poi a Caltanissetta. Dal 2015 è sostituto procuratore generale in Cassazione. Prende il posto di Luigi Patronaggio, che ha lasciato a febbraio dell’anno scorso per l’incarico di procuratore generale di Cagliari.