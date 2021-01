Processo “Uomini immiezzu a via”, al via udienza preliminare per 62 imputati

“Gli atti contenuti nel fascicolo del Gup, espletati dal pubblico ministero, sono nulli e inutilizzabili, perché alcuni degli attuali imputati, quando furono sentiti dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, non sono stati assistiti dai difensori”. E’ l’eccezione sollevata da uno dei componenti del collegio di difesa, l’avvocato Angela Porcello, all’udienza preliminare, a carico di 62 imputati, accusati di interruzione di pubblico servizio, per avere segnalato, attraverso un gruppo Whatsapp, la presenza di posti di blocco, e autovelox sparsi per il territorio canicattinese.

Il pubblico ministero Paola Vetro si è opposta. Il Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella si è riservata di decidere, e scioglierà la riserva il 3 marzo prossimo. L’indagine denominata “Uomini immiezzu a via” è scaturita dal ritrovamento casuale del telefono cellulare di uno degli iscritti al gruppo. Nella lista degli indagati anche autisti di ambulanze o di mezzi di soccorso e camionisti. Secondo la Procura, gli indagati, interrompevano e turbavano i servizi di controllo delle forze di polizia sulle strade, attraverso lo scambio di informazioni, in maniera costante e coordinata.