Dopo l’installazione dell’antenna al Villaggio Pirandello, a poca distanza dal Caos, i residenti segnalano abbassamenti di tensione nelle loro utenze. Il malfunzionamento, che sta creando disagi nelle abitazioni della zona, ha spinto i cittadini a chiedere interventi urgenti per risolvere il problema.

L’installazione riguarda un’antenna per la telefonia 5G, il cui traliccio, alto 13 metri, è alimentato dalla linea di via Eduardo de Filippo. Occorrono verifiche da parte delle autorità competenti per capire le cause di questi disservizi e trovare una soluzione adeguata.

