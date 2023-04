Problemi dentali nei cani

La bocca è un organo fondamentale per il cane, il quale non è utilizzato esclusivamente per nutrirsi. Attraverso la bocca, infatti, l’animale recepisce informazioni sull’ambiente circostante, sugli altri animali e sulle persone. L’elevato contatto con l’esterno, di conseguenza, rende la bocca del cane estremamente soggetta a dei potenziali pericoli, per cui è necessario adottare delle sane abitudini, a partire dalle corrette crocchette per cani fino ad arrivare a una periodica e accurata igiene orale. Vediamo quali sono le più diffuse patologie a carico della bocca del cane e come riconoscere i sintomi più frequenti.

Le malattie principali

La patologia che maggiormente colpisce la bocca dei cani è la malattia paradontale, provocata dalla presenza di un elevato numero di batteri. Tale patologia colpisce le gengive e può diventare cronica se non curata in tempo. Esistono diversi stadi di malattia paradontale, dai casi più lievi a quelli che causano la perdita di uno o di più denti. Meno frequente ma altrettanto fastidiosa è la stomatite, patologia che coinvolge la totalità della bocca, andando quindi a colpire lingua, labbra o palato. E infine le forme tumorali: si tratta di patologie non altamente diffuse, che però possono avere conseguenze estremamente gravi.

I sintomi da non sottovalutare

Naturalmente, ogni patologia presenta i propri sintomi specifici, ma in generale vi sono alcuni segnali comuni che vanno assolutamente attenzionati. Se i sintomi tendono a ripetersi o ad essere cronici è indispensabile consultare un veterinario. Un primo campanello d’allarme può essere rappresentato dall’eccessiva salivazione. In molti casi di malattie paradontali il cane presenta delle difficoltà durante la masticazione: le conseguenze potrebbero essere il dimagrimento e persino il rifiuto di nutrirsi. Tra gli altri segnali che indicano un disturbo riguardante la bocca vi è la mobilità dei denti: questo sintomo va immediatamente sottoposto all’attenzione di un veterinario onde evitare la perdita del dente stesso. Alcune malattie paradontali provocano alitosi, la variazione del colore delle gengive e persino il sanguinamento, sia delle gengive, sia del palato. E infine la letargia, ovvero uno stato di sonno profondo che può derivare da forti dolori alla bocca.

Quali sono le cause delle malattie

Possono essere numerosi i fattori che favoriscono la comparsa di una patologia a carico della bocca. Tra le maggiori cause si colloca certamente una scorretta alimentazione, come ad esempio una dieta a base di alimenti ricchi di zucchero o l’assunzione di cibi di bassa qualità. Altra causa è rappresentata dalla scarsa igiene orale, con relativa difficoltà a smaltire i detriti che rimangono incastrati tra i denti durante i pasti: tali residui favoriscono il proliferare della placca batterica.

Come fare prevenzione

Innanzitutto, sono basilari una dieta equilibrata e la scelta di crocchette per cani di alta qualità. Per quanto concerne l’igiene orale, periodicamente è bene effettuare un lavaggio con uno spazzolino morbido e con un dentifricio specifico. Inoltre, è preferibile evitare che il cane giochi eccessivamente con gli ossi, i quali possono causare delle lesioni gengivali e del palato. Si suggerisce di sostituire gli ossi con i giocattoli da mordicchiare: in commercio sono disponibili degli oggetti realizzati ad hoc, i quali hanno il compito di rinforzare la bocca dell’animale.