 Pro Sport Ravanusa, riparte l’attività paralimpica

Riparte con l’anno nuovo l’attività paralimpica degli atleti della Pro Sport Ravanusa, dopo i successi dello scorso anno su varie discipline sportive. L’attività 2023 ricomincia da Messina, dove i ragazzi del sodalizio ravanusano saranno impegnati al Torneo Regionale Paralimpico di Tennis Tavolo, in programma presso l’impianto sportivo di Villa Dante appunto a Messina organizzato dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo Sicilia. Appuntamento oggi, Sabato 4 Febbraio, con inizio delle gare alle ore 10, 30. 4 gli atleti della Pro Sport Ravanusa impegnati nella categoria Classe 11. Il dirigente Giancarlo La Greca: ‘a noi non resta che augurare un in “bocca al lupo” a tutti i ragazzi in gara’.