Pro Favara in Coppa senza Carioto (positivo al Covid 19)

FAVARA . Impegno in Coppa Italia Eccellenza per il Pro Favara che ospita la Sancataldese. Si tratta della gara di andata del secondo turno della competizione.Luca Cavallo convoca l’attaccante Totò Cocuzza. Ufficiale l’ingaggio del bomber Davide Carioto, proveniente dal Paternò.

Secondo turno di Coppa Italia dilettanti per la Pro Favara oggi alle 15.30 ospita al “Bruccoleri” la Sancataldese nella gara di andata (partita a porte chiuse).

Il tecnico Luca Cavallo avrà a disposizione per la prima volta l’esperto attaccante Totò Cocuzza. Resta a riposo precauzionale, in vista della trasferta di campionato a Mazara, invece il capitano Peppe Fallea, per un leggero infortunio subito nella gara contro il Canicattì. Perfezionato oggi il passaggio in gialloblù del forte attaccante Davide Carioto, lo scorso anno gemello del gol con Cocuzza nel Paternò, decisivo nella promozione in serie D della squadra etnea. Carioto purtroppo dovrà completare il periodo di quarantena, dopo essere risultato positivo al tampone.

Questi i convocati per la gara con la Sancataldese:

Convocazione

PANDOLFO

ALFANO

MARCHICA

PIRANEO

ROMERO

PASCULLI

MASTELLONE

BIANCOLA

PELLEGRINO

KING

CAVA

CUSUMANO

COSTANTINO

PONTINI

SANCI

CONTINO

RINOLDO

FANARA

COCUZZA

DI RUOCCO

BUCCERI

CAMMILLERI