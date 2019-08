Pro Favara-Canicattì, prima sfida in parità

È finita in parità, senza reti, la prima partita amichevole di allenamento fra Pro Favara e Canicattì disputata presso lo stadio «Brucculeri» sotto un caldo torrido. Le due società, che affronteranno il campionato di Eccellenza Sicilia nel girone A, assieme alla «ripescata» Akragas, con i rispettivi direttori sportivi ed allenatori, da una parte Giovanni Falsone per il Favara e dall’altra Nicola Terranova per il Canicattì, hanno voluto organizzare questo test per valutare le condizioni fisiche ed atletiche dei calciatori a loro disposizione. La gara si è svolta con tre tempi da 25 minuti. Nella prima frazione sia Falsone che Terranova hanno schierato in campo la formazione titolare, mentre nel secondo tempo sono entrate le riserve. Terzo tempo più equilibrato ma niente reti.