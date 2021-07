Il 9 e il 10 luglio a Favara si svolgerà il primo torneo di padel degli amministratori comunali dalle 17.30 nel Centro Sportivo SportingPadel.

Giovanni Vaccaro, Assessore al Comune di Agrigento,spiega l’iniziativa nata da un’idea dell’Assessore di Favara Mignemi, che ha subito accolto.

“Con il consigliere comunale Roberta Zicari, – affermaVaccaro- ci siamo prodigati alla riuscita della manifestazione e del torneo che coinvolge assessori e consiglieri in carica di diversi comuni .L’obiettivo èmettersi in gioco con lo scopo di fare beneficienza attraverso lo sport. Per coinvolgere uomini e donne si è pensato allo sport più in voga del momento e di facile pratica, il Padel.

In questa iniziativa , parteciperanno gli amministratori di altri 4 comuni dell’hinterland così da formare 7 squadre. Ogni amministratore nell’ambito del proprio comune si è impegnato a trovare sponsor che mettessero a disposizione delle somme da devolvere in beneficenza alle famiglie più bisognose – detto fatto!

Di seguito le squadre:

Miriam Mignemi – Assessore Favara con Salvatore Fanara – consigliere Favara

Adriano Varisano – Assessore Favara con CarmelinaCusumano – Consigliere Favara

Calogero Pirrera- Consigliere Favara Simona Nicastro – Segretario Comunale Favara

Angelo Cuva – Assessore Canicattì con Silvia Li Calzi Consigliere Canicattì

Giovanni Vaccaro – Assessore Agrigento con Roberta Zicari – Consigliere Agrigento

Marzia Filippazzo -Assessore Porto Empedocle con Davide Cacciatore -Consigliere Agrigento

Nino Scinta – già Assessore Agrigento con Valentina Cirino- Consigliere Agrigento

Per il comune di Agrigento il gruppo Nobile – Nobile Oil group con i fratelli Francesco e Giuseppe ha sponsorizzato l’evento.

L’Assessore Giovanni Vaccaro conclude ringraziando la Nobile Group per il sostegno economico all’iniziativa e annuncia che il ricavato sarà devoluto a un’associazione di volontariato.