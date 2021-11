Primo torneo di Padel amatoriale sordi: sport e determinazione si incontrano

Una giornata , sabato scorso 27 novembre, all’insegna dello sport , del divertimento, con una forte vocazione sociale. E’ il primo torneo di padel amatoriale dei sordi che si è tenuto al Macaranà Padel & Soccer Club, in via Cavaleri Magazzeni , ad Agrigento. Un torneo che ha visto sul parquet coppie maschili e femminili, organizzato dall’Ente nazionale sordi, presieduto da Antonio Barbera. L’evento ha voluto creare l’opportunità per gli atleti di essere protagonisti di una competizione di carattere regionale , di poter incontrare altri sordi e dar vita, così, ad una esperienza di forte condivisione. Una giornata che ha rappresentato al meglio quei valori sociali e di pari opportunità che oltrepassano il concetto di disabilità. Passione, determinazione , cuore superano qualsiasi difficoltà e sono capaci di emozionare.