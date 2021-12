Primo nodo 2022, integrare la giunta

La giunta Miccichè chiude l’anno con due caselle vacanti. Dopo le dimissioni di Antonino Costanza Scinta, dimessosi prima dell’estate in quota Forza Italia, sono arrivate quelle “natalizie” di Gianni Tuttolomondo, dimessosi per questioni di salute ed in quota Diventerà Bellissima. Ma se Forza Italia è uscita dalla maggioranza, discorso diverso è per il movimento del presidente Nello Musumeci che in consiglio comunale è rappresentato dalle consigliere Claudia Alongi (capo gruppo) e Roberta Zicari. Diventerà Bellissima, in provincia rappresentato da Giusy Savarino, vorrà sicuramente rimanere nell’esecutivo. Le due parti si sono prese qualche giorno di tempo per formalizzare il nome del sostituto. L’argomento sarà uno dei primi punti che il sindaco dovrà affrontare all’inizio del 2022.