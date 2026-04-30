AGRIGENTO – Il Primo Maggio rischia di essere accompagnato da nuvole e pioggia. La Protezione Civile Regionaleha diffuso un avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica valido dalle ore 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Il livello di criticità è giallo, con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Le condizioni interesseranno soprattutto il versante meridionale dell’isola, coinvolgendo le province di Enna, Agrigento, Siracusa e Ragusa.

Una situazione che mette a rischio le tradizionali scampagnate e gite fuori porta del Primo Maggio, con inviti alla prudenza soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni di allagamento o dissesto.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, evitare soste in prossimità di corsi d’acqua e prestare attenzione alle condizioni della viabilità, che potrebbero subire disagi in caso di piogge intense.

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