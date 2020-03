Porto Empedocle, positivo il marito del Sindaco Carmina

C’è un caso di Coronavirus anche a Porto Empedocle. Si tratta del marito del sindaco Ida Carmina. E’ stato proprio il primo cittadino a confermarlo in una diretta su facebook.

L’uomo si trova in isolamento domiciliare volontario. Anche Ida Carmina è stata sottoposta a tampone e l’esito dovrebbe arrivare domani.

“Mio marito ha una leggera forma influenzale, e si trova in quarantena domiciliare”, ha detto il Sindaco. Anche il vice sindaco si è messo in isolamento domiciliare.

___________________________________________________

Sostieni AgrigentoOggi: una piccola donazione per avviare nuove iniziative editoriali e per dare sempre più voce alla gente, per un quotidiano che vuole essere sempre e solo al servizio della collettività anche in un momento così difficile e di tanto lavoro come questo. Dona, cliccando qui sotto: