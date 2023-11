Prime assemblee sindacali della Regione Sicilia del Sindacato Nazionale Finanzieri, nella sede del Comando Regionale Palermo e il Comando Provinciale Trapani. Hanno presenziato il Segretario Generale Regionale Sicilia, Antonio Gioia, supportato dalla Segreteria regionale, dagli attivisti locali, e con il sostegno del Segretario Generale Nazionale, Alessandro Margiotta, insieme ai Segretari Nazionali presenti. Durante l’assemblea, sono stati illustrati agli associati gli obiettivi del SINAFI, volti a creare un modello sindacale realmente partecipativo in cui ciascun membro sia attivamente coinvolto nel progetto. “Per il SINAFI- dice Paolo Caci, dirigente nazionale SINAFI- l’assemblea sindacale rappresenta uno dei mezzi più efficaci per incontrare i colleghi, ascoltarne le voci, confrontarsi e indirizzare le azioni future. In particolare, l’incontro ha offerto l’opportunità di discutere temi legati al contratto e alla previdenza, argomenti che il SINAFI affronterà nell’incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto per il 29 novembre prossimo”.