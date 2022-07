Primarie Pd: a Realmonte incontro con Caterina Chinnici

Sono giorni intensi in attesa delle primarie del centrosinistra, al voto il 23 luglio prossimo, per la scelta del candidato presidente della Regione della coalizione progressista. A Realmonte, martedì prossimo, 12 luglio, all’Hotel Madison, alle ore 19, in programma un’assemblea provinciale del Partito Democratico. Nel corso dell’incontro interverranno la candidata Caterina Chinnici, il segretario regionale, Anthony Barbagallo, il deputato regionale, Michele Catanzaro, sindaci, amministratori, segretari di circoli, dirigenti e militanti del partito.