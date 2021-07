Prima visita teatralizzata alla valle dei templi

Ritornano le visite teatralizzate alla Valle dei Templi di Agrigento. Domani (domenica 25 luglio, poi in replica il 22 agosto) alle 4,40 il primo degli appuntamenti del ciclo Risveglio sul Mediterraneo con lo spettacolo di Marco Savatteri e la Casa del Musical. Il 31 luglio – e in replica l’1, il 7 e l’8, il 27 e il 28 agosto – toccherà all’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della Concordia; il 15, 25 e 29 agosto ecco … E non temere il domani di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello.