Prima settimana d’apertura e Centro Mega traccia già un bilancio

Bilancio più che positivo per Centro Mega che ha aperto la sua nuova sede appena una settimana fa al Villaggio Mosè in Viale Cannatello, 54. Si sono già registrate numerose presenze all’interno dello store agrigentino e soprattutto tantissimi consensi. Apprezzati i marchi, i migliori in commercio, il rapporto qualità-prezzo, la gentilezza e la professionalità di tutto lo staff capitanato dallo Store Manager Gioele Grizzanti.

Centro Mega, che come altre aziende ha deciso di sostenere il nostro giornale online AgrigentoOggi diretto da Domenico Vecchio, si sta facendo strada ad Agrigento. Una realtà già nota ed affermata che ora, con la nuova apertura nel nostro territorio, vuole lanciare una nuova sfida.

L’offerta del brand Centro Mega – Il Mondo delle Scarpe è ampia e trasversale, mirata a soddisfare le più disparate esigenze in termini di età, gusto e possibilità di spesa.

Soddisfatti i vertici della Lojacono Commerciale S.p.A. che fin da subito hanno creduto nell’apertura del quinto store in Sicilia, proprio nella Città dei Templi. Altra location dunque, ma resta invariata la professionalità, la serietà e la trasparenza.

Inoltre Centro Mega si avvale dei nuovi canali social grazie al lavoro incessante dell’ufficio marketing. A breve partirà anche una campagna che avra’ come oggetto le collezioni presenti nel nuovo punto vendita e le tendenze dell’estate 2019.

A proposito di offerte, continua lo sconto del 20% fino al 28 aprile e sono già tantissimi i clienti che hanno usufruito di questa promozione.

