Ha rubato tre bottiglie di alcolici ed è fuggito senza pagare, ma il rimorso ha avuto la meglio nel giro di pochissimo tempo. È una storia di reato e immediato pentimento quella che ha visto protagonista un 34enne tunisino residente ad Agrigento, accusato di furto ai danni di un minimarket di Raffadali. L’uomo, poco dopo il colpo, è tornato sui suoi passi, ha chiesto sinceramente scusa al titolare dell’attività e lo ha risarcito consegnandogli una banconota da 100 euro.

Il pacifico accordo riparatorio è stato sancito ufficialmente davanti ai carabinieri della locale Stazione. Il proprietario del negozio, colpito dal gesto e pronto al perdono, ha deciso di ritirare la querela precedentemente presentata. Un passo indietro di cui il giudice del tribunale di Agrigento Michele Agrifoglio ha preso formalmente atto, dichiarando l’estinzione del reato e chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria.

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