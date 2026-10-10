Un trentottenne di nazionalità tunisina, da tempo residente ad Agrigento, è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti della Questura per i reati di minacce, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

L’uomo si è reso protagonista di un’aggressione ai danni di due poliziotti in viale Regione Siciliana, al Quadrivio Spinasanta.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti erano intervenuti in zona dopo una segnalazione per una lite.

Alla vista del 38enne, già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di eseguire un controllo, ma lo straniero è andato subito in escandescenza: prima ha rivolto minacce e poi si è scagliato fisicamente contro gli uomini in divisa. Una volta bloccato, è stato condotto in caserma.

A causa della colluttazione i due poliziotti hanno riportato ferite, per fortuna lievi, per le quali si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove sono stati refertati con pochi giorni di prognosi. Per il 38enne sono scattate immediatamente le manette.

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