Prima donna presidente al Circolo Tennis Agrigento

Il circolo tennis di Agrigento cambia decisamente pagina e lo fa presentando una novità assoluta, visto che a guidare il sodalizio di via De Gasperi sarà Lucia Maria La Marca, prima donna alla guida dello storico club agrigentino. Lucia La Marca è una ginecologa che lavora all’osepdale “San Giovanni Di Dio” di Agrigento, ma da alcuni anni ha scoperto la passione per il tennis e da qualche mese anche quella per il padel.

Ad affiancare nel nuovo ruolo la neo presidente, l’assemblea dei soci, riunitasi ieri sera, ha eletto sei componenti del consiglio direttivo ai quali saranno assegnati poi i vari ruoli. Questi i nuovi dirigenti: Nadia Rosato, Vincenzo Barba, Maurizio Falzone, Roberto Gambina, Giuseppe Giudice e Vincenzo Nicolicchia. Una figura prestigiosa, quella della dottoressa La Marca, che darà lustro al glorioso circolo cittadino.

“Ho accettato con grande entusiasmo – ha dichiarato la dottoressa La Marca – la richiesta fatta da alcuni soci che mi hanno proposto di ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare innanzitutto i miei due predecessori, Nando Daidone e Giovanni Patti che hanno traghettato il club a questo approdo, in questi ultimi difficili mesi. In progetto c’è il rilancio del circolo a 360 gradi, cercheremo di portare nuovi soci al club, un occhio di riguardo lo dovremo avere per la scuola tennis e per i nostri ragazzi. Stiamo già lavorando al ripristino del “Belvedere”, il nostro “corner gold” e il bar sarà l’aspetto trainante per un ritorno alla vita sociale all’interno del club dove ogni socio, oltre a giocare avrà la voglia anche di trascorrere qualche ora di svago e di relax. Un club tennistico – ha aggiunto la neo presidente – ai nostri giorni, a mio avviso, non può prescindere dall’offrire ai suoi soci anche la possibilità di praticare il padel. Questo dovrà essere un obiettivo che dovremo tutti perseguire”.