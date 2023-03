Prg, istituito l’ufficio di piano

Lo stato di avanzamento e i tempi di attesa del PRG, strumento urbanistico importante, redatto a suo tempo da tecnici, è stato al centro di un incontro della seconda commissione consiliare permanente del comune di Agrigento composta dal presidente, Fabio La Felice e i consiglieri Valentina Cirino e Francesco Alfano. Sono arrivate risposte dall’ assessore Valeria Proto insieme al consulente specialista esterno, Di Loreto, e l’ architetto, Dispensa, ovvero, l’ istituzione del tanto atteso ufficio di piano che si occupa della progettazione urbanistica con predisposizione e formazione di atti tecnico-amministrativi per l’approvazione di varianti al Piano Regolatore Generale, anche a seguito di ricorsi giurisdizionali; della redazione di varianti al Piano Regolatore Generale; dell’istruttoria ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi; delle formulazioni di pareri di conformità urbanistica.“ Finalmente- scrive La Felice- grazie ai nuovi strumenti utili, si porterà ad elaborazione la VAS, indispensabile per rendere operativo il Piano Regolatore Generale. Tre aree su cinque, inoltre, sono già sottoposte a studio per la procedura di prescrizione.” La seconda commissione auspica “nella velocizzazione di tutte le procedure connesse all’ operatività del PRG e che l’ amministrazione possa stimolare positivamente l’ufficio di piano”.