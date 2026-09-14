Altro che taglio delle accise. Ad Agrigento i prezzi sono impazziti. Domenica sera il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale agrigentina è stato di 2,28 euro al litro per il diesel e di 2,15 euro al litro per la benzina. Come dimostra la foto scattata alle 20:30.

Con il gasolio volato a quasi 2,30 euro al litro, il Consiglio dei Ministri, riunito la scorsa settimana, ha prorogato di altri sette giorni il taglio delle accise che, considerando anche l’Iva, vale 17 centesimi al litro. La misura, generalizzata e dunque regressiva, resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre.

Ma diesel e benzina, invece di scendere di prezzo, risultano in aumento addirittura di dieci centesimi al litro.

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