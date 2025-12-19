Il Rotary Club di Agrigento porta la salute tra la gente

La prevenzione come primo, concreto atto di cura. È questo il messaggio che il Rotary Club di Agrigento affida alla città con una giornata interamente dedicata agli screening sanitari, in programma domenica 21 dicembre in Piazza Cavour, trasformata per alcune ore in un presidio di salute aperto e accessibile a tutti.

Un’iniziativa che mette al centro il diritto alla diagnosi precoce e la responsabilità collettiva di promuovere corretti stili di vita, soprattutto in una fase storica in cui molte patologie continuano a manifestarsi in modo silenzioso. Non a caso, la giornata nasce dalla sinergia tra il Rotary Club di Agrigento, l’Azienda Sanitaria Provinciale, il Gruppo CISOM di Agrigento e la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – Agrigento e provincia, con il patrocinio del Comune di Agrigento: un’alleanza che unisce volontariato, istituzioni sanitarie e ricerca scientifica.

Dalle 10:00 alle 14:00, medici e personale sanitario qualificato saranno a disposizione dei cittadini per una serie di screening gratuiti che abbracciano ambiti fondamentali della prevenzione: oncologico, cardiovascolare, metabolico e otorinolaringoiatrico. Accanto a questi, sono previste anche consulenze ginecologiche e psicologiche, a conferma di una visione della salute che guarda alla persona nella sua interezza, non solo ai sintomi.

«Questa giornata rappresenta un’opportunità concreta per intercettare precocemente eventuali condizioni patologiche, anche in assenza di segnali evidenti», sottolinea Alfonso Lo Zito, presidente della Commissione Sanità del Rotary Club Agrigento, evidenziando il valore sociale di un’iniziativa che punta a informare, prevenire e accompagnare.

Il Rotary Club di Agrigento rinnova così il proprio impegno sul territorio, dimostrando come la cultura della prevenzione possa e debba essere parte integrante della vita della comunità. Un gesto semplice, ma decisivo: prendersi cura di sé, oggi, per tutelare il futuro.

