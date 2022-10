Prevenzione del tumore al seno, mammografie gratuite in provincia

Mammografie gratuite all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sabato 15 e domenica 16 ottobre prossimi, nell’ambito delle iniziative previste dal mese della prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione il Dipartimento delle scienze radiologiche, diretto dal dottor Angelo Trigona, ha aderito all’iniziativa “Contro il tumore al seno si cambia musica!”, una campagna di sensibilizzazione indetta dall’Assessorato regionale della salute dedicata appunto alla prevenzione ed alla diagnosi precoce dei tumori al seno. Le donne della fascia d’età target, quella compresa fra i 50 ed i 69 anni, potranno prenotare gratuitamente l’esame mammografico contattando il Centro gestionale screening ai numeri 0922-407538-407829-407170. I test diagnostici si svolgeranno presso il presìdi ospedalieri di Agrigento e Sciacca e ipoliambulatori di Canicattì e Palma di Montechiaro. “Come in occasione di altre fortunate campagne di sensibilizzazione – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – ci attendiamo che anche il prossimo appuntamento registri una massiccia partecipazione. La lotta al cancro della mammella ha nella prevenzione e nella diagnosi tempestiva gli strumenti fondamentali per ottenere il pieno successo delle cure”.