Pretendeva soldi dai clienti di supermercato per il carrello: denunciato

Infastidiva le persone, che uscivano dall’esercizio commerciale, chiedendo qualche spicciolo, o cercando di riporre il carrello della spesa, per ottenere una mancia.

Sono stati alcuni clienti, dopo che l’individuo pretendeva con insistenza il denaro, a telefonare al numero unico di emergenza 112.

Protagonista un trentasettenne di Castrofilippo, bloccato nell’area parcheggio di un supermercato di via Unità d’Italia, a San Giusippuzzu. L’uomo è stato fermato e portato via dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Durante il controllo è scaturito che l’individuo era gravato da un provvedimento del foglio di via obbligatorio. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.