Presunti bilanci gonfiati al Comune di Porto Empedocle, attesa per la decisione del Gup

Il Gup del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, dopo le ultime arringhe difensive, degli avvocati Salvatore Pennica e Barbara Garascia, ha rinviato all’11 novembre prossimo l’udienza, in cui è imputato l’ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Tra sette giorni si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il pubblico ministero Chiara Bisso, nel corso della sua requisitoria all’udienza preliminare, ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli indagati, accusati di aver falsificato e “gonfiato” i bilanci del Comune di Porto Empedocle, fra il 2011 e il 2014, per fare quadrare i conti e non incappare nel patto di stabilità.

Rischiano l’approfondimento dibattimentale Calogero Firetto (in quegli anni a capo dell’Amministrazione comunale empedoclina), e altre sei persone. Si tratta dell’ex responsabile del settore finanziario del comune Salvatore Alesci, e di cinque revisori contabili Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano.