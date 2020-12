Presunti abusi sessuali sulla figlia minorenne: arrestato il padre

Una storia terribile difficile da credere. Una minorenne di Canicattì, avrebbe subìto abusi sessuali da parte del padre. Dopo alcune indagini, i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, a carico di un bracciante agricolo, cinquantenne, canicattinese.

A chiedere il provvedimento cautelare il pubblico Ministero Gloria Andreoli. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nella Casa circondariale di contrada “Petrusa”. Tutto è scaturito quando la ragazzina decide di confidare ad un’amichetta le presunte violenze da parte del genitore. Da lì a poco è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Tre gli episodi contestati, tutti avvenuti nei primi mesi dell’anno in corso. La ragazzina è stata allontanata dalla casa, e adesso si trova, in una comunità protetta. Il 50enne è difeso e rappresentato dall’avvocato Angela Porcello. Gli altri familiari della presunta vittima non credono ad una sola parola.