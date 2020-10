Prestito personale senza busta paga, come si ottiene? Il parere dell’esperto Germanò Marco

Ottenere un prestito personale senza busta paga non è impossibile, ma è certamente difficile. I gruppi bancari e gli enti finanziari tendono a volere sempre più garanzie prima di poter concedere ed erogare liquidità. Come si può fare allora?

Oggi abbiamo il piacere di ospitare un grandissimo esperto del settore prestiti personali, prestiti senza busta e cessione del quinto: Marco Germanò, responsabile editoriale di Prestitimag.it.

Cosa si intende per prestito personale senza busta paga?

Per prestito personale senza busta paga si intende una tipologia di finanziamento, che prevede l’erogazione di una determinata somma di denaro pur senza avere un contratto di lavoro. Per far sì che la banca accetti il prestito a queste condizioni è indispensabile mostrare delle garanzie alternative.

Con il passare del tempo i gruppi bancari sono sempre più predisposti a concedere finanziamenti, purché il futuro debitore dimostri agli enti finanziari di aver la capacità di poter ripagare le rate per saldare il debito.

Una promessa a voce però non basta, ecco perché gli istituti di credito richiedono delle comprovate documentazioni per convincersi a rilasciare il prestito personale. Ma che cosa si intende per garanzie alternative? Eccone qualcuna:

Garante : un soggetto terzo che può assumersi la responsabilità al posto del debitore, di saldare il debito qualora si verificasse una determinata insolvenza. A sua volta egli dovrà dimostrare di poter pagare le rate attraverso la busta paga o percezione di un reddito diverso e costante mensilmente.

Ipoteca : si tratta di un diritto reale di garanzia, nel quale il debitore garantisce alla banca di impegnare un suo bene immobile qualora si verificasse una mancanza nel pagamento delle rate.

Pegno : in questo caso il bene d’oggetto è mobile e passa immediatamente al creditore.

Tutte le soluzioni comportano chiaramente delle conseguenze più o meno gravi. Per cui nonostante sia possibile ottenere un finanziamento pur non avendo un lavoro, suggeriamo tali opzioni soltanto qualora si abbia la reale capacità economica di poter far fronte al debito.

Precauzione alle truffe dei prestiti online: come fare per evitarle

Evitare le truffe dei prestiti online è indispensabile non solo per non perdere soldi, ma soprattutto per evitare che un domani le banche possano segnalarti come cattivo pagatore a tua insaputa. In che modo potrebbe succedere?

Prima di tutto accertarti di quanto segue:

Chi è tuo promotore finanziario ? Spesso i truffatori commentano blog e post di pagine sui social network soltanto per abbindolare chi ha reali esigenze economiche con frasi del tipo “ soldi immediati anche senza garanzie ”. Questo è il primo sinonimo di raggiro. Piuttosto chiedi per la quale banca lavora, fatti mandare un contratto fac-simile e il suo mandato di vendita.

È iscritto all’albo ? Accertati che abbia l’iscrizione nell’apposito registro e che quindi sia autorizzato.

Non anticipare nulla ! Se dovesse chiederti dei soldi per coprire le “spese burocratiche”, ancor prima di aver firmato un contratto, lascia perdere. Lo stesso vale per la documentazione, mai rilasciarla a gente estranea.

Zero tassi di interesse e costi bassi : se il prestito personale senza busta paga risultasse troppo conveniente rispetto al mercato della concorrenza, effettua una indagine più profonda.

Per un prestito personale meglio chiedere alla grande o piccola banca?

Che sia una piccola o grande banca poco importa. In entrambi i casi l’istituto di credito prima di poter concederti liquidità richiederà delle garanzie alternative (come quelle esposte precedentemente).

L’unica differenza potrebbe stare nell’iter di approvazione. Ogni ente finanziario ha delle sue linee guida più o meno stringenti. Qualche banca potrebbe concedere prestiti più velocemente, altre ancora un po’ meno.

I prestiti con cambiale sono tutt’oggi richiedibili?

I prestiti con la promessa di pagare tramite una cambiale sono ancora oggi richiedibili. Tale titolo di credito consente alla banca (in questo caso che veste i panni del creditore) di poter concedere il finanziamento previa maggior sicurezza, nel caso in cui il debitore non riuscisse a saldare le rate del rimborso.

Tale procedura viene utilizzata anche nel 2020, anche se le società che scelgono questa modalità sono sempre più poche. Una banca preferirebbe erogare la liquidità previa dimostrazione di una garanzia come la busta paga, è sicuramente un iter molto più semplice.

Generalmente i prestiti cambializzati vengono scelti prevalentemente da quei soggetti che non hanno goduto di un buon merito creditizio o che pur di avere un po’ di soldi (a causa della loro disoccupazione), sono costretti a ricorrere a ciò.

Come si evolverà il settore prestiti per tutto l’anno 2020?

La pandemia del Covid–19 ha quasi annientato ogni settore economico, rendendo di fatto difficile la ripresa del nostro Bel Paese. Anche il mercato dei prestiti ha subito un drastico cambiamento, le cui banche si sono ritrovate a dover ridurre la percentuale relativamente ai tassi di interesse.

Al momento l’esperto in prestiti personali Marco Germanò, suppone che la percentuale da destinare alle banche in cambio dei soldi in prestito, resti ai minimi storici per i prossimi due, tre anni.

Un dato impattante che di fatto renderebbe più semplice e agevolato l’accesso al credito. Il coronavirus ha complicato la vita delle persone, che in un grave periodo di incertezza economica e lavorativa preferisce preservare più liquidità per eventuali emergenze.

Quali sono i prestiti personali più richiesti in Italia?

Prima di elencare i prestiti personali più richiesti in Italia è bene fare una premessa: questa tipologia di finanziamenti vengono definiti “non finalizzati”, ciò significa che non si conosce il motivo esatto di tale richiesta.

Le banche però, allo scopo di avere un quadro generale ed effettuare una indagine di mercato, chiedono ai loro clienti qual è il motivo (sempre che essi lo vogliano specificare), per cui si stia effettuando tale richiesta. Ecco che cosa è emerso in ordine di priorità:

Mini prestiti per comperare elettrodomestici, sostenere spese per cerimonie, dentista, vacanze o benessere personale (abbonamento per la palestra, interventi chirurgici, SPA etc). Ristrutturazioni : avere dei soldi contanti per poter gestire il progetto di rinnovare il proprio appartamento a piacimento. Acquistare una nuova auto : il desiderio della maggior parte delle persone è di cambiare il vecchio veicolo.

Rispetto agli anni precedenti l’importo medio dei prestiti personali senza busta paga e concesso dalle banche si aggira attorno ai 13.000€.