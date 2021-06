Preso con fucile e cocaina in casa: 27enne ai domiciliari

Il Gip del Tribunale di Agrigento, dott. Francesco Provenzano, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Pietro Mirotta e visto il parere positivo del P.M. Chiara Bisso, ha scarcerato Alessandro Montana, riducendo la misura di prevenzione della custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari, motivata dall’incompatibilità dello stato di salute con la detenzione carceraria. L’uomo fu arrestato dai militari del Comando Compagnia N.O.R. di Agrigento, nella propria abitazione, unitamente alla convivente lo scorso 10 aprile perché trovato in possesso di armi, munizioni e sostanza stupefacenti.