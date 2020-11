Presidenza del Consiglio, strategie per la nomina

Tra i due litiganti il terzo vince. Questo fine settimana sono previste le riunioni dei capi gruppo per discutere dell’elezione del presidente del consiglio comunale che si insedierà per la prima volta il prossimo 10 novembre, ma niente è scontato. La presidenza secondo una logica dei numeri ed accordi politici già chiusi in sede di apparentamento spetterebbe a Forza Italia. Gli azzurri devono ancora vincere la concorrenza in- terna. Il tempo potrebbe aver raffreddato gli animi, ma sia Simone Gramaglia (il più votato) che Carmelo Catone (piazzatosi alle sue spalle) che Giovanni Civilità entrato in consiglio come primo dei non eletti, ambiscono a ricoprire questo ruolo.

Ed ecco che se in Forza Italia, che è presente anche in giunta con l’assessore Antonino Costanza Scinta (primo dei non eletti), non si troverà l’intesa, potrebbero insidiarsi, avanzando la presidenza, nomi in quota ad altre liste. Dei 24 consiglieri eletti al momento, fanno parte del drappello d’opposizione Nino Amato, Mario Fontana (Andiamo Avanti); Piero Vitellaro, Margherita Bruccoleri (Buongiorno Agrigento); Nello Hamel, Alessia Bongiovì (Agrigento Rinasce); Pasquale Spataro (Onda); Lillo Firetto ( sindaco perdente). Basta poco per provare a cambiare gli equilibri.

«Un’opposizione priva di ipocrisie – auspica Giorgio Bongiorno, portavoce dei giovani di Italia Viva Agrigento Sturzo – lontana da schieramenti precostituiti, non rancorosa e capace anche di plaudire ad un buon lavoro fatto dall’amministrazione comunale per il bene della città, ma mai disposta a chiudere un occhio su temi come legalità, trasparenza e correttezza amministrativa, sui quali mai sorvoleremo». Oltre ai tre consiglieri, Forza Italia è in giunta a fianco di Francesco Miccichè con il primo dei non eletti Antonino Costanza Scinta, a cui il sindaco ha attribuito le deleghe di infrastrutture, trasporti, edilizia scolastica e rapporti con l’Ente Parco e Archeologico. A completare il gruppo di maggioranza ci sono Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino (della lista Cambiamo Rotta); l’assessore Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino (Uniti per la Città); Davide Cacciatore e Valentina Cirino (Facciamo Squadra); Claudia Alongi e l’assessore Gianni Tuttolomondo (Diventerà Bellissima); Gerlando Piparo e Fabio La Felice (Fratelli d’Italia) .