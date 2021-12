Presepe e torta nella casa dell’Arma. Le più belle foto

L’Arma ha deciso di aprire le porte della caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, un evento unico nel suo genere in Italia, con due eccellenze, l’esposizione del presepe artistico del maestro Roberto Vanadia, e la torta preparata dal maestro pasticciere Giovanni Mangione. Alla presenza del comandante provinciale, colonnello Vittorio Stingo, questa mattina, si è svolta una sobria cerimonia. Il maestro Vanadia propone la natività fra i vicoli del centro storico, non solo della città dei Templi, ma di un qualsiasi vecchio quartiere della Sicilia di fine ottocento, mentre il pastry-chef Mangione ha preparato una mega torta da 200 chili, con la collaborazione dei ragazzi dell’Associazione famiglie persone down onlus.