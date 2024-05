Anteprima nazionale de ‘La Stanza di Natalia’: Monica Gentile presenta il suo nuovo romanzo al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini

Sabato 4 Maggio h.17:30, nella sede del Centro Culturale Pier Paolo Pasolini (Via Atenea n.123 Agrigento) la scrittrice agrigentina Monica Gentile presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo terzo romanzo, uscito il 24 aprile scorso in libreria per i tipi di Giunti, dal titolo La Stanza di Natalia. Conversa con l’autrice Maurizio Masone, Presidente del Centro Culturale Pasolini.